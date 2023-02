Festival di Sanremo: sul caso Zelensky “lunedì (oggi, ndr.) avremo una risposta dall’ambasciatore: siamo in contatto e capiremo esattamente cosa accadrà”. Lo ha detto Amadeus, in collegamento da Sanremo con Che tempo che fa, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio che chiedeva conferma della presenza in video del leader ucraino, prevista nella serata finale del festival, sabato 11 febbraio.

“Sanremo non è vero festival se non accade qualcosa, fa parte della storia” – ha sottolineato Amadeus. Tra i superospiti c’è anche l’inedito trio composto da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano. “Sono convinto che sarà qualcosa che rimarrà nella storia del festival, che lascerà a bocca aperta e ci commuoverà molto. Vederli tutti e tre insieme sarà da non perdere”- ha affermato Amadeus.