Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la Germania per la prima volta dopo l’invasione della Russia, e durante il suo soggiorno ha espresso gratitudine per il sostegno del paese europeo. Durante un incontro con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, Zelensky ha scritto nel libro degli ospiti: “Nel momento più difficile della storia moderna dell’Ucraina, la Germania è orgogliosa di essere un nostro vero amico e un alleato affidabile. Insieme vinceremo e riporteremo la pace in Europa”. Queste parole testimoniano l’importanza delle relazioni tra i due paesi in un momento di grave crisi.

Zelensky è giunto in Germania durante la notte, volando su un aereo del governo di Berlino, scortato nel cielo tedesco dai caccia della Luftwaffe. Il suo arrivo al castello di Bellevue, a Berlino, è stato accolto dal presidente Steinmeier, che gli ha rivolto un caloroso saluto per la sua prima visita nel paese dallo scoppio del conflitto. È da sottolineare che l’arrivo di Zelensky è stato ufficialmente confermato solo ieri, e l’atterraggio notturno nella capitale tedesca è avvenuto in un contesto di massima sicurezza.

Durante la sua visita, Zelensky si è anche recato alla cancelleria per un incontro con Olaf Scholz, il leader tedesco, durante il quale sono stati affrontati importanti temi riguardanti la situazione in Ucraina. Durante una conferenza stampa congiunta, Scholz ha dichiarato: “L’Ucraina vuole la pace, ma non si può congelare il conflitto. La Russia deve prima di tutto ritirare le truppe”. Ha inoltre sottolineato il sostegno della Germania all’Ucraina, affermando: “Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario”. Queste parole dimostrano la volontà della Germania di continuare a sostenere l’Ucraina in questo difficile momento.

La visita di Zelensky in Germania è stata significativa anche perché è stato conferito al presidente ucraino il prestigioso Karlspreis ad Aquisgrana. Questo riconoscimento è stato dedicato quest’anno al popolo ucraino e al suo presidente, a testimonianza dell’ammirazione e del supporto che l’Ucraina ha ricevuto dalla comunità internazionale durante la crisi.

È importante sottolineare che il governo tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 2,7 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina, raddoppiando così le risorse già messe in campo. Questo dimostra l’impegno della Germania nel fornire un sostegno concreto al paese colpito dall’aggressione russa.