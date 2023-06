Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina continuerà a lottare finché non avrà vinto o finché la Russia non smetterà di occupare i loro territori. Queste dichiarazioni sono state fatte da Zelensky durante il suo arrivo al vertice Epc in Moldavia. Zelensky è stato il primo leader a giungere al summit, che include 47 Paesi tra cui i membri dell’Unione Europea, la Gran Bretagna, i Balcani Occidentali, la Turchia e i Paesi del Caucaso. La presenza di Zelensky è stata tenuta segreta per motivi di sicurezza, ma negli ultimi giorni si erano diffuse voci sul suo arrivo a Chisinau.

Durante il vertice, la premier italiana Giorgia Meloni ha sottolineato il sostegno dell’Italia all’Ucraina, affermando che l’ingresso di Kiev nella NATO sarà oggetto di discussione al vertice di Vilnius. Meloni ha anche sottolineato l’importanza di ribadire che non ci sono divisioni tra un’Europa di prima e seconda classe.

Zelensky ha descritto i suoi impegni durante il vertice, tra cui incontri bilaterali e la proposta di una coalizione di jet da combattimento e di una coalizione di Patriot. Ha anche menzionato la proposta di un vertice internazionale di pace per porre fine all’invasione russa, affermando che si stanno organizzando i dettagli e coinvolgendo più Paesi possibile.

Il vertice è stato descritto come un’occasione per esprimere l’unità, la forza e la determinazione nell’agire insieme come una famiglia europea per affrontare questioni comuni e consolidare la pace nel continente.

Il summit si è svolto a pochi chilometri dalla Transnistria, una regione autoproclamatasi indipendente ma sotto l’influenza russa. Al vertice erano presenti numerosi leader europei, tra cui Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, Olaf Scholz, Mark Rutte, e la padrona di casa Maia Sandu.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e i rappresentanti di San Marino non hanno partecipato al vertice, che ha visto la partecipazione complessiva di 45 Paesi.