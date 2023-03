Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente invitato il leader cinese Xi Jinping a visitare Kiev, come ha dichiarato egli stesso in un’intervista esclusiva all’agenzia di stampa AP pubblicata online. Durante l’intervista, condotta a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel Paese, Zelensky ha espresso il desiderio di parlare con Jinping, sottolineando che aveva avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala, ma che da allora non aveva più avuto modo di comunicare con lui.

Nel frattempo, il Ministero della reintegrazione ucraino ha pubblicato sul sito statale ‘Children of War’ l’ultimo aggiornamento sui bambini ucraini deportati illegalmente in Russia, che sono risultati essere 19.514, ai quali si aggiungono 4.390 bambini orfani o privi di cure parentali. Solo 327 di questi bambini sono stati rimpatriati in Ucraina. Inoltre, dall’inizio dell’invasione da parte delle forze russe, almeno 465 bambini sono stati uccisi e 943 sono rimasti feriti.