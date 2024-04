Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello drammatico al Congresso americano durante una riunione video della piattaforma di raccolta fondi United24 organizzata da Kiev. Ha avvertito che senza l’aiuto degli Stati Uniti, l’Ucraina rischia di perdere la guerra contro l’offensiva russa.

Zelensky ha evidenziato il grave esaurimento delle difese aeree ucraine a causa dei continui attacchi russi. Ha sottolineato che se il supporto non arriva presto, il Paese potrebbe trovarsi a corto di missili e altre risorse cruciali per la sua difesa. Il presidente ha anche ribadito che la mediazione della Turchia, pur apprezzata, non è sufficiente da sola per affrontare la situazione.

Secondo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, le forze russe hanno intensificato gli attacchi, lanciando circa 3.500 bombe aeree guidate dall’inizio dell’anno, un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Le bombe aeree russe sono descritte come difficili da contrastare e l’Ucraina ha urgente bisogno di sistemi di difesa aerea più moderni.

Inoltre, Kiev si prepara per un’altra offensiva russa entro la fine di maggio, secondo il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov. La situazione al fronte è definita “difficile ma sotto controllo”, con l’Ucraina che si sforza di ottenere ulteriori sistemi di artiglieria e munizioni.

Budanov esprime preoccupazione per il ritardo nella consegna di aiuti promessi, evidenziando la necessità urgente di sostegno internazionale continuo. Ha anche sottolineato la speranza per la consegna dei missili da crociera Taurus dalla Germania, che sarebbero cruciali per colpire obiettivi strategici russi.

Intanto, un nuovo episodio di tensione è stato riportato dalle autorità russe, che affermano che droni ucraini hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, danneggiando un camion parcheggiato vicino alla mensa.