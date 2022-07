“Promuovere il Lazio come destinazione turistica in Italia e all’estero. Questo l’obiettivo della campagna di comunicazione e marketing che partirà il 10 luglio per raccontare tutto il meglio della nostra regione. Cultura, storia, arte, monumenti, musica, mare, montagna, enogastronomia, cammini e ciclovie: il Lazio è una regione con una straordinaria varietà di offerta e vere e proprie eccellenze che vogliamo valorizzare e far conoscere, permettendo così anche agli operatori del settore, che tanto hanno sofferto a causa della pandemia, di sfruttare al meglio questa fase della ripartenza, tornando a produrre economia ed occupazione”. Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presenta la nuova campagna di comunicazione e marketing, fortemente voluta dall’Assessore al Turismo Valentina Corrado, che partirà il prossimo 10 luglio, pubblicizzando, tra le tante cose, la misura «Più notti, più sogni. + Experience» con cui la Regione regala fino a due soggiorni gratuiti e offre forti sconti su attività turistiche.

La campagna marketing avrà un’articolata e segmentata copertura sui principali media nazionali, tra cui tv, stampa, radio, una copertura web nei principali siti e portali rivolti alle destinazioni turistiche e idee di viaggio. Inoltre, sono previste affissioni nei luoghi di interesse e trasporti di maggiore concentrazione di viaggiatori, quali autobus, aeroporti, stazioni metro e grandi stazioni ferroviarie.

“Il Lazio come destinazione d’eccellenza in Italia e non solo, perché sono tanti i gioielli che il nostro territorio è in grado di mostrare e regalare ai turisti o a chi, pur abitandoci, non li ha ancora scoperti. Quest’anno, dopo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di promuovere una campagna di comunicazione e marketing di forte impatto, con una strategia precisa: permettere a chi non lo ha ancora fatto di visitare la nostra regione, cogliendo le opportunità offerte da “Più notti, più sogni. + Experience” per esempio, ma soprattutto di conoscerla e assaporarla nelle sue tante sfaccettature, rilanciando in questo modo il comparto, volano importante per la nostra economia in ripresa”, spiega il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“Questa campagna di marketing turistico, la prima in assoluto della Regione Lazio per investimento e per diffusione media, rappresenta un progetto ambizioso con cui prevediamo di raggiungere un numero consistente di utenti e di potenziali viaggiatori. Inoltre, attraverso l’iniziativa “Più notti, più sogni. + Experience” miriamo a favorire la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei turisti, per contare presenze tutto l’anno e sull’intero territorio. Il Lazio diventa capofila nel racconto di un’Italia ancora inesplorata, quella costituita dalle zone poco conosciute che sono un’eterna scoperta di meraviglie che abbracciano Roma. Narrare il potenziale delle cinque province e svelare le unicità delle nostre eccellenze, oltre a rendere il Lazio una destinazione turistica competitiva in Italia e all’estero, consentirà alle nostre imprese e ai nostri operatori una reale e piena ripresa, a sostegno dell’intera filiera del turismo e del suo indotto. Ringrazio l’Agenzia Regionale del Turismo e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo risultato frutto di un lavoro di squadra avviato oramai più di un anno fa. Un lavoro che, unitamente alle altre azioni messe in campo e a quelle programmate, sta invertendo in modo significativo e determinante la rotta del sistema turistico laziale” dichiara l’Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado.

Una novità importante, in linea con l’avvio della campagna di comunicazione, riguarda il totale restyling del sito di promozione turistica della Regione Lazio www.visitlazio.com con una rinnovata veste grafica più dinamica e user friendly in grado di facilitare la navigazione, impreziosita dalla presenza di contenuti e approfondimenti tematici sui fattori ed elementi di maggiore attrattività del Lazio. All’interno del nuovo www.visitlazio.com, infatti, è possibile trovare tante idee di viaggio e consigli per vacanze, week-end e piacevoli gite fuori porta. Grande attenzione viene riservata agli eventi in programma ogni settimana e alle experience da vivere nell’intero territorio regionale.

“Il web è senza dubbio uno strumento indispensabile di promozione e, per questo, abbiamo voluto fortemente rinnovare quella che è una preziosa porta d’accesso a tutto il territorio regionale. Oltre a dare valore alle experience, nuove frontiere del turismo, abbiamo riservato grande attenzione ai cluster dell’enogastronomia, cultura, intrattenimento, sport e turismo wellness, cammini, turismo religioso, siti Unesco, turismo della memoria, leve fondamentali per il rilancio del territorio. La nuova impostazione del sito, semplice e accattivante, risulta al passo con i tempi e in linea con le esigenze di fruibilità di coloro che vorranno scoprire ciò che la nostra regione offre, ma non ci fermeremo qui. Stiamo continuando a lavorare per rendere il nuovo portale sempre più uno strumento di Destination Management a 360 gradi. Questo primo restyling è solo l’inizio” – conclude Corrado. I video della campagna di comunicazione: https://we.tl/t-ob1va2Cpiz