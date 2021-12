ROMA -“Voucher gratuiti per l’acquisto di libri e per i biglietti di cinema, teatro e spettacoli musicali, ma anche terme, natura e parchi divertimento. E ancora sconti per tantissime iniziative per i giovani under 30 della nostra regione: così anche quest’anno investiamo sulle giovani generazioni, creando opportunità concrete per accrescere cultura, passione e curiosità. Con questa idea è nata la LAZIO YOUth CARD, l’app di Regione Lazio dedicata agli under 30, pluripremiata come migliore carta giovani d’Europa e con questo spirito l’abbiamo rinnovata e arricchita. Anche in questo modo segniamo un passo per cambiare in meglio il Lazio e dare impulso alla ripartenza.” Ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“LAZIO YOUth CARD è uno strumento prezioso con cui accendiamo l’interesse dei più giovani e li avviciniamo alle meraviglie ed eccellenze della nostra Regione. Offrire i giusti spunti e stimoli, incentivandoli con servizi ed iniziative legate all’arte, al cinema, alla musica ed alla letteratura, oltre ad alimentare la curiosità verso luoghi d’interesse turistico, storico e culturale, di benessere o di divertimento, è il sentore che testimonia quanto le nuove generazioni siano per noi un pensiero costante. Saranno loro a ricoprire anche nel futuro un posto primario nelle nostre linee programmatiche e strategiche. Con azioni mirate, pensate per le nuove generazioni, stimoliamo la permanenza sull’intero territorio regionale ed i flussi turistici interni e rafforziamo l’idea, ormai sempre più radicata, che il Lazio è anche una Regione per giovani.” – ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Valentina Corrado

LAZIO YOUth CARD consente di connettere oltre 2000 enti pubblici e privati del Lazio con gli oltre 100.000 tra ragazze e ragazzi che già hanno scaricato l’app, per scoprire ancora più a fondo ciò che l’intero territorio del Lazio ha da offrire, tra cultura e divertimento, natura e arte.

Ad iniziare dal Cinema, LAZIO YOUth Card mette a disposizione – dal 7 dicembre – oltre 20.000 biglietti per tornare a vivere le emozioni su grande schermo. Ogni iscritto ha la possibilità di ottenere quattro biglietti gratuiti, che permetteranno l’accesso nelle sale cinematografiche della Regione Lazio il martedì e il mercoledì, con possibilità di selezionare tra più di 25 sale. Esauriti i 4 biglietti gratuiti, gli utenti avranno diritto a ingressi a prezzi ridotti.

Dal 4 all’8 dicembre saranno inoltre disponibili 2.000 buoni libro da 10 euro da spendere tra gli stand della fiera Più Libri più Liberi di Roma. I primi 2.000 che arriveranno in fiera mostrando in cassa l’App Lazio Youth Card scaricata sul proprio smartphone avranno inoltre diritto a entrare con biglietto ridotto a 6 euro.

Rimanendo in tema letterario, successivamente, LAZIO YOUth CARD offrirà anche due buoni libro (da 10 euro) da spendere nelle librerie indipendenti del Lazio (più di 130 aderiscono all’iniziativa). I buoni libro a disposizione sono 10.000, a conferma del successo della prima edizione della proposta, che ha dimostrato l’amore degli Under 30 per la lettura e che da dicembre non poteva che rinnovarsi.

Per il Teatro dell’Opera – che, dopo le feste natalizie, proporrà agli Under 35 entrate gratuite agli spettacoli della stagione 2021-2022 – (per info https://www.operaroma.it/news/stagione-2021-22/) e per l’Auditorium di Roma saranno a disposizione migliaia di biglietti gratuiti.

Sarà possibile inoltre visitare con la CARD gratuitamente le Grotte di Pastena, le Grotte di Collepardo e il Pozzo d’Antullo, il Castello di Santa Severa e le Mostre al WeGil di Roma. Poi, fino al 31 dicembre, grazie ancora all’app, sarà possibile accedere alle Terme dei Papi di Viterbo, alle Terme di Stigliano (Canale Monterano) e alle Terme Pompeo di Roma grazie a 30.000 entrate gratuite nei giorni feriali. Sono 4.000 inoltre le entrate offerte al Parco Avventura Fregene e 30.000 i biglietti gratuiti per i parchi divertimento del Lazio (tra cui Magicland, Cinecittà World e Aquile Romane).

Infine, per godersi pienamente anche le bellezze della Capitale, LAZIO YOUth CARD prevede ingressi gratuiti, fino al 31 dicembre, all’Orto Botanico di Roma e al Bioparco oltre a 400 legendary tickets (al prezzo scontato di 10 euro) per il MAXXI a tariffa ridotta. Si tratta di un biglietto speciale, valido per un ingresso al MAXXI da qui ai prossimi 100 anni.

LAZIO YOUth CARD oggi conta su una community di 100.000 giovani e oltre 2.000 partner locali, regionali, nazionali ed internazionali. Il Lazio, insieme alla Sardegna, è l’unica Regione Italiana ad avere attività una carta giovani riconosciuta in Europa.