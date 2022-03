Lunedì 21 marzo, alle ore 15, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Vicepresidente, Daniele Leodori, partecipano alla presentazione “Per far bene, per tutti” per illustrare la programmazione dei fondi europei della Regione Lazio per la città di Viterbo e la sua provincia. Sostenibilità, innovazione, inclusione, questi in sintesi sono gli obiettivi della programmazione europea 2021-2027. Nuove opportunità di investimento di importanza strategica per la Regione Lazio che saranno realizzate con i fondi della programmazione europea e nazionale integrati con quelli del Pnrr destinati al Lazio. Intervengono Stefano Ubertini, Rettore Università della Tuscia, Paolo Orneli, Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Startup e Innovazione , Alessandra Troncarelli, Assessore regionale alle Politiche Sociali, Welfare Beni Comuni e ASP, Wanda D’Ercole, Direttore Generale della Regione Lazio ed Enrico Panunzi, Consigliere Regionale

L’evento si svolge presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università della Tuscia – Via Santa Maria in Gradi, 4, Viterbo. L’evento viene trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio.