“Oggi ho firmato il decreto per istituire l’Unità di Crisi per accogliere i profughi che stanno arrivando dall’Ucraina, in accordo con il Prefetto e il Sindaco di Roma, il Questore, la Protezione Civile, l’Anci, il Servizio Sanitario Regionale e tutti gli uffici che saranno utili a garantire il massimo dell’accoglienza. Nei giorni scorsi abbiamo già inviato un carico di medicinali in Ucraina e garantito agli studenti che vogliono rimanere nel Lazio la possibilità di farlo attraverso il diritto allo studio. Abbiamo già attivato i primi aiuti per i cittadini ucraini che stanno arrivando, ma da lunedì ci sarà un salto organizzativo in avanti per essere pronti a tutto e garantire il massimo dell’accoglienza”.

Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in un video pubblicato sui suoi canali social.