ROMA- In un’intervista rilasciata al Messaggero, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha detto: ““La legislatura regionale è conclusa. Abbiamo approvato il collegato in bilancio in giunta e sta per andare in consiglio. Si può fare in due o tre settimane e subito dopo mi dimetterò”. Dopo le dimissioni di Zingaretti, quindi, si può pensare ad una data per il ritorno alle urne.