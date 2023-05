Di fronte ai nuovi passaggi dell’amministrazione comunale di Roma verso la nuova ZTL e la più grande “Congestion Charge” d’Italia, non manca il sostegno di Legambiente che sostiene fin dalla prima ora, il percorso per ridurre l’enorme numero di autovetture circolanti.



“O le macchine o le persone, la salute e l’ambiente. A Roma liberata progressivamente da migliaia di veicoli, le ZTL e la Congestion Charge sono un grande percorso ambientalista che deve essere condiviso e accompagnato da cittadinanza e associazionismo, per una profonda rivoluzione positiva della Capitale – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Grazie a questi provvedimenti, garantendo contemporaneamente l’aumento del servizio di mobilità pubblica, si può immaginare un salto in avanti nella qualità della vita e dell’ambiente. E’ fondamentale arrivare a fine 2024 senza aver perso nessuno degli step previsti, compresa l’ampia ZTL modulata in modo da escludere gradualmente le vetture maggiormente inquinanti dalle strade, accompagnando il percorso con informazione, formazione e dibattito per coinvolgimento e crescita culturale su ciascun territorio. Non ci sono Capitali in Europa dove la congestione del traffico è così intensa e diffusa come a Roma, dove, per recuperare un po’ della distanza in termini di vivibilità complessiva, sono fondamentali questi percorsi insieme a una poderosa cura del ferro e potenziamento del trasporto pubblico su gomma, lungo le strade liberate dal dominio dell’automobile, con strade e piazze ripensate non più per le macchine ma per le persone”.