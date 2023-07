Addio a Vittorio Prodi: Lutto nel panorama politico italiano per la scomparsa dell’ex presidente della Provincia di Bologna, deceduto all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. Fratello del noto politico Romano Prodi, Vittorio ha avuto una carriera politica di rilievo, dimostrando una grande intelligenza e umanità.

La sua passione per la politica lo ha portato a ricoprire importanti incarichi: è stato presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004 e parlamentare europeo per due mandati, eletto nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e poi nuovamente nel 2009.

Oltre alla politica, Vittorio Prodi aveva una formazione accademica di prestigio, essendo laureato in fisica e avendo svolto il ruolo di professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. Non solo uomo di scienza, ma anche di fede, ha presieduto l’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio tra i colleghi politici. Il deputato del Partito Democratico, Andrea De Maria, ha sottolineato la passione di Vittorio nella creazione della Scuola di Pace di Monte Sole a Marzabotto durante il suo mandato come presidente della Provincia di Bologna, elogiandone l’impegno civile.

Anche Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, ha ricordato con affetto Vittorio Prodi, descrivendolo come una persona di bontà d’animo, passione civile e tensione morale, caratterizzato da un sorriso sempre accogliente.

Anche esponenti di altri partiti hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia, riconoscendo il valore e l’equilibrio politico di Vittorio Prodi, un uomo delle istituzioni che ha dedicato la sua vita al servizio del Paese.