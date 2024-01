Dopo aver invitato il tennista Jannik Sinner a partecipare al Festival di Sanremo, Amadeus ha pubblicato un video sulle storie di Instagram per esprimere nuovamente il suo desiderio di avere il campione agli Ariston. L’invito era stato esteso con il cuore, pensando di rispecchiare il desiderio di milioni di italiani, ma Amadeus ha ammesso di non aver previsto l’ampio dibattito che ne sarebbe seguito.

Il direttore artistico di Sanremo ha ribadito l’importanza di unire piuttosto che dividere, evidenziando che ci sono persone che desiderano la presenza di Sinner e altre che consigliano di evitare il Festival. La priorità, ha sottolineato Amadeus, è la serenità e la tranquillità di Jannik Sinner, assicurando che l’invito non aveva l’intenzione di metterlo in imbarazzo.

Nel video, Amadeus ha risposto alle dichiarazioni del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che aveva espresso una possibile delusione nel caso in cui il tennista decidesse di partecipare al Festival anziché dedicarsi al tennis. Amadeus ha sottolineato la comprensione nel caso in cui Sinner scelga di non partecipare, ribadendo che l’importante è che il campione si dedichi al suo sport. Ha concluso con l’invito a Sinner di guardare Sanremo e tifare per l’evento, rimarcando che lui e tutto il Festival farebbero sempre il tifo per il giovane tennista, definendolo un vero orgoglio italiano.