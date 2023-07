ROMA – Antonio Tajani è stato eletto all’unanimità segretario nazionale di Forza Italia. Durante il consiglio nazionale del partito, tenutosi presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma, è stato scelto il nuovo leader. Tajani ha commentato la sua elezione dichiarando: “Raccolgo un’eredità impossibile, ma continueremo a essere il perno del paese al servizio dell’Italia e dei cittadini”.

Il consiglio nazionale di Forza Italia è iniziato con un lungo applauso in onore di Silvio Berlusconi. Parlamentari, europarlamentari, ministri, consiglieri e amministratori locali hanno reso omaggio al defunto leader per più di cinque minuti. Successivamente, Antonio Tajani ha letto una lettera inviata dalla famiglia Berlusconi, ringraziando per il sostegno per continuare a promuovere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre caratterizzato il pensiero e le azioni di Silvio Berlusconi.

L’elezione ha confermato quanto già emerso nelle settimane precedenti: Tajani è il successore di Berlusconi e il consiglio nazionale lo ha eletto all’unanimità. Tajani ha sottolineato l’importanza di essere al governo in modo leale, senza compiacimenti verso altri, ma con serietà e responsabilità al servizio dell’Italia e dei cittadini. Ha sottolineato l’importanza di portare avanti i valori liberali del partito e di concludere in Italia la rivoluzione liberale. Tajani ha anche menzionato la necessità di garantismo nel sistema giudiziario e ha affermato che essere garantisti non significa essere conniventi con i criminali, ma piuttosto seguire la cultura giuridica del paese.

Infine, ha evidenziato che, pur essendo alleati nel governo con altri partiti, Forza Italia non deve rinunciare alla propria identità, ma al contrario, è tramite la propria identità che il partito intende rafforzare l’azione di governo. Tajani ha concluso affermando che l’obiettivo è offrire partecipazione e ospitalità a coloro che vogliono unirsi al partito, al fine di offrire una prospettiva di futuro all’Italia e donare speranza ai cittadini italiani.