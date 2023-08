Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali di Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata Wagner, secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli precisi riguardo alla data, al luogo e alla natura delle esequie di Prigozhin, come riferito dall’agenzia Ria Novosti.

Il cimitero Serafimovskoye di San Pietroburgo, solitamente destinato a sepolture militari, è soggetto a rigide misure di sicurezza, comprese chiusure stradali nella zona circostante. Questo ha alimentato speculazioni sui social media russi riguardo alla possibilità che Prigozhin venga sepolto lì. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali in merito al luogo di sepoltura o alle date del funerale, né è stato stabilito se la cerimonia avrà luogo privatamente o pubblicamente.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che non dispone al momento delle informazioni riguardo ai dettagli delle esequie, sottolineando che le decisioni sulla cerimonia saranno prese in consultazione con la famiglia di Prigozhin. Il direttore del cimitero Serafimovskoye, contattato dalla stampa, non ha confermato né smentito la notizia.

Il cimitero ospita numerose tombe di ufficiali e soldati delle forze armate russe, nonché i genitori stessi di Vladimir Putin.