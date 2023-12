ROMA – “Transizione ideologica o ecologica? Come mettere in sicurezza il territorio”. Questo il titolo del dibattito che ho introdotto questa mattina nell’ambito della manifestazione Atreju a Roma.

Si sono confrontati sul tema i Ministri dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e per la

Protezione Civile Nello Musumeci insieme al Presidente della Regione Puglia Michele

Emiliano, moderati dal Giornalista Roberto Inciocchi.

Si è affrontato il tema relativo alla fragilità del nostro territorio a fronte degli e effetti del

cambiamento climatico e dei lavori della COP28 appena conclusasi a Dubai a cui ho

partecipato insieme al Presidente del Consiglio Meloni. Si tratta di dossier che hanno

impegnato sin da subito in maniera prevalente l’agenda della VIII commissione Ambiente

che presiedo a testimonianza di quanto il nostro territorio sia bello ma anche molto fragile e

gli interventi legislativi che stiamo mettendo in campo devono necessariamente concentrarsi nella direzione della prevenzione e tutela del territorio”.

Così l’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.