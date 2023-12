Una palla di fuoco illumina la notte della Crimea, segnando gli effetti dell’attacco orchestrato da Kiev al porto di Feodosia sul Mar Nero. Nel mirino è finita la nave da sbarco russa Novocherkassk, ritenuta cruciale nella flotta del Cremlino e precedentemente sotto attacco all’inizio della guerra. L’azione, rivendicata dall’esercito ucraino e confermata da Mosca, ha causato la distruzione della nave, con divergenze tra le stime ucraine e russe riguardo all’entità dei danni.

Secondo le autorità ucraine, la nave trasportava droni kamikaze iraniani Shahed, alimentando ulteriormente le tensioni nella regione. Mosca, mentre conferma l’attacco, minimizza gli effetti, parlano solo di danneggiamento dell’imbarcazione. Le autorità filorusse riferiscono di una persona morta, due ferite e danni a edifici e alla stazione ferroviaria locale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esultato per l’operazione, ringraziando l’aeronautica nazionale. Questo attacco rappresenta l’ennesimo colpo alle forze russe nel Mar Nero, portando Mosca a ritirare una parte significativa della flotta dalla regione.

Il ministro della Difesa britannico Grant Shapps ha commentato che questo dimostra che coloro che ritengono ci sia uno stallo nella guerra in Ucraina sono in errore, sottolineando la perdita del 20% della flotta russa del Mar Nero negli ultimi quattro mesi. Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, pur ammettendo i danni, ha dichiarato che l’obiettivo principale dell’operazione militare speciale per il 2023 è stato raggiunto con successo, interrompendo la controffensiva ucraina.

Tuttavia, le dichiarazioni ucraine degli ultimi mesi suggeriscono che la controffensiva russa non ha ottenuto vittorie significative, con prolungati assalti infruttuosi a Avdiivka nel Donetsk. Nonostante piccole vittorie apparenti, come a Marinka, la situazione rimane tesa, con l’avvertimento ucraino di rimanere all’erta per ulteriori attacchi, anche durante le celebrazioni del nuovo anno. La guerra in Ucraina mostra segni di persistente instabilità e imprevedibilità.