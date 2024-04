ROMA- La Giunta della Regione Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, ha approvato la delibera destinata alla “Valorizzazione dell’Abbazia, del Borgo e del Museo medioevale di Fossanova e dei Luoghi della Cultura Tomistici di Priverno e di Maenza in occasione delle ricorrenze pluricentenarie della canonizzazione, della morte e della nascita di San Tommaso d’Aquino”.

«La civiltà occidentale è intimamente informata ai valori umanistici del cristianesimo e a quei principi di razionalità e di concordanza fra fede e ragione propri del pensiero elaborato da San Tommaso D’Aquino», ha dichiarato l’assessore Baldassarre.

«Sono innegabili l’influenza e il contributo dati dal suo pensiero allo sviluppo socio economico del continente. Per questo, celebrare la memoria di Tommaso e valorizzare i luoghi della sua vita, della sua preghiera e della sua riflessione è importantissimo per il Lazio e per l’intera Europa. In questa direzione, va l’accordo oggi approvato per la valorizzazione dell’Abbazia, del borgo e del Museo medioevale di Fossanova e dei luoghi della cultura tomistici di Priverno e di Maenza, in occasione delle ricorrenze pluricentenarie della canonizzazione, della morte e della nascita di San Tommaso d’Aquino. Si tratta di luoghi e ricorrenze che daranno lustro a questi comuni e a questi patrimoni di arte, sapere e fede, attirando pellegrini e turisti, e sostenendo l’economia della nostra Regione. Una Regione sempre più al centro dell’Europa, come dimostra il fil rouge fra il nostro territorio e l’identità europea», ha concluso l’assessore Baldassarre.

Con la delibera, la Regione aderisce a un accordo fra le parti con la Direzione regionale Musei Lazio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone e Latina, il Comune di Priverno e la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, per valorizzare questi luoghi, attraverso la costituzione di reti o nella messa a disposizione di competenze tecniche e risorse finanziarie.