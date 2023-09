Un atto di violenza efferata ha scosso il quartiere periferico del Quarticciolo a Roma, dove un cittadino indiano di 36 anni è stato vittima di un brutale linciaggio durato oltre due minuti. L’uomo è stato accusato di aver tentato di scippare la catenina d’oro di una anziana donna di 90 anni, scatenando una reazione violenta da parte di un gruppo di giovani presenti sul luogo.

La scena è stata ripresa da una residente della zona che ha condiviso il video sui social media, facendo rapidamente diventare virale la drammatica sequenza di violenza. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, tra la presenza indifferente di passanti, giovani e anziani.

Secondo quanto emerso, il tentativo di rapina potrebbe essere stato motivato dall’acquisto di sostanze stupefacenti. Si presume che il 36enne, in seguito arrestato per rapina dai carabinieri della Casilina, si sia recato nella zona per cercare droga ma non avendo i soldi necessari per l’acquisto, abbia tentato di strappare la collana d’oro dalla donna anziana, trascinandola a terra per alcuni metri.

Il gruppo di giovani, almeno sette persone, ha reagito con una violenza estrema, colpendo l’uomo con calci, pugni e persino con un casco sulla testa. La sequenza impressionante ha lasciato l’uomo stordito e ferito.

L’intervento di altri passanti ha fortunatamente evitato un epilogo tragico, consentendo ai carabinieri di intervenire e arrestare il rapinatore. Tuttavia, il gruppo di aggressori si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le autorità stanno indagando sulla vicenda e cercano di identificare gli autori del linciaggio utilizzando il video diventato virale. Nel frattempo, il cittadino indiano, che ha riportato la frattura del setto nasale, è stato portato in tribunale e gli è stato imposto il divieto di dimora a Roma.

L’episodio mette in luce la gravità della giustizia fai da te e della violenza di strada, sottolineando la necessità di un intervento efficace da parte delle autorità per prevenire simili episodi.