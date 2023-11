In occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alle celebrazioni depositando una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto al Vittoriano, a Roma. Il capo dello Stato è stato accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e ha ispezionato le truppe schierate in Piazza Venezia.

Alla cerimonia erano presenti anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e i vertici delle Forze Armate e della Polizia. La tradizionale celebrazione è stata accompagnata dalle note dell’Inno Nazionale eseguito da una banda militare e dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori.

Nel suo messaggio in occasione delle celebrazioni, il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate come espressione della volontà del popolo italiano. Ha ricordato il ruolo cruciale delle Forze Armate nella costruzione dello Stato unitario italiano, durante la Prima Guerra Mondiale e nella Guerra di Liberazione.

Il Presidente ha elogiato l’impegno delle Forze Armate italiane nelle missioni delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e della NATO, sottolineando la competenza e la dedizione dei militari italiani nel servire il paese. Ha sottolineato che il giuramento prestato alla bandiera, alla Repubblica e ai principi della Costituzione è la base del loro impegno quotidiano per la sicurezza e la pace.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha reso omaggio ai caduti per la Patria, ringraziando coloro che indossano l’uniforme e lavorano instancabilmente per garantire sicurezza e pace, sia in Italia che nel mondo.

Le celebrazioni del 4 novembre sono un’occasione per onorare il coraggio di coloro che hanno sacrificato la loro vita per difendere la Patria e per esprimere gratitudine verso le Forze Armate italiane, che operano quotidianamente per la sicurezza del paese e la promozione della pace a livello internazionale.