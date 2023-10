E’ stata riconfermata l’attuale presidente in carica, Cristina Scappatici, alla guida di Terranostra Lazio, l’associazione che raggruppa gli agriturismi Coldiretti presenti nella nostra regione. Aziende che sono espressione della multifunzionalità che va dall’accoglienza alla ristorazione, dalle fattorie didattiche e al benessere, fino allo sport e all’agri campeggio. Durante l’assemblea, che si è svolta a Roma nella sede regionale di Coldiretti Lazio, è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con la nomina di cinque consiglieri regionali, a loro volta presidenti delle rispettive province che rappresentano, Alessandra Pucello per Roma, Veronica Tomat per Rieti Federico Fabi per Latina e Davide Zapponi per Viterbo e Cristina Scappaticci per Frosinone, oltre al Lazio.

Nella nostra regione sono oltre 1200 gli agriturismi. Una presenza rilevante, si tratta di strutture inserite in contesti meravigliosi, sia nelle vicinanze dei piccoli borghi, con attrazioni storico culturali, sia immersi nel verde. Ed è proprio nei piccoli borghi con meno di cinquemila abitanti che nasce il 92% delle produzioni tipiche nazionali. Una ricchezza conservata nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture storiche.

“Il Villaggio Coldiretti che si è appena concluso ha visto tra i protagonisti proprio i nostri cuochi contadini – spiega Cristina Scappaticci, presidente di Terranostra Lazio – dimostrando quanto sia importante il loro lavoro. Gli Agrichef sono i veri custodi del Made in Italy e delle ricette della tradizione enogastronomica, che tramandano di generazione in generazione ed è possibile trovarele anche nei nostri agriturismi. Il loro è un ruolo fondamentale nei nostri eventi regionali e nazionali in cui rappresentano la nostra identità, i nostri valori, così come fanno nelle numerose trasmissioni televisive che giornalmente li ospitano”.

La formazione degli Agrichef in questo percorso di crescita è stata strategica. “La “Scuola dei cuochi contadini” che li ha formati – aggiunge la presidente Scappaticci – è diventata una vera e propria “accademia”, così come i corsi di “Agrihost”, che puntano alla formazione sul management dell’agriturismo e dell’accoglienza. Sono solo alcune delle sfide in cui ci siamo cimentati e molte altre sono quelle alle quali stiamo lavorando, con l’obiettivo di migliorarci sempre di più e garantire la qualità dei nostri prodotti, tramandarne la storia, valorizzare i paesaggi in cui sono immersi i nostri agriturismi di Campagna Amica e rendere sempre più sostenibile il futuro dei tanti giovani che si avvicinano al nostro settore”.

Sono 110 gli agriturismi del Lazio in cui sono presenti le fattorie didattiche per i più piccini, con tante attività e laboratori dedicati a loro e 278, invece gli agriturismi che si occupano della prima lavorazione di prodotti di agricoltura, mentre sono 307 quelle che curano la trasformazioni di prodotti vegetali e 328 quelle di prodotti animali, ma c’è spazio anche all’artigianato.

“E’ per me motivo di grande orgoglio essere stata riconfermata alla guida di Terranostra Lazio – conclude la presidente Scappaticci – e ringrazio sia Coldiretti Lazio che Campagna Amica per la fiducia che hanno riposto in me”.

Nel consiglio direttivo siederanno nelle rispettive province anche i consiglieri Paola Ceccato e Francesca Saccoccio, che affiancheranno il presidente di Terranostra Latina, Francesco Fabi; Emilio Pagliei e Mauro Cirilli accanto alla presidente di Frosinone e del Lazio, Cristina Scappaticci; Andrea Ioannilli e Giuseppina Desideri per Rieti, accanto alla presidente provinciale Veronica Tomat; Arianna Amici e Silvia Parente per Roma, che affiancheranno la presidente provinciale Alessandra Pucello, e per Viterbo Cinzia Frezza con Oleania Nicolai accanto al presidente Davide Zapponi. All’assemblea era presente anche il segretario regionale di Terranostra, Maurizio Ortolani.