VITERBO – Letizia Chiatti rassegna le dimissioni dalla Presidenza del Consiglio. La notizia è stata confermata direttamente dall’amministrazione comunale. Chiatti afferma di aver intrapreso l’impegno civico e il ruolo istituzionale per servire un progetto di città, ma senza intenzione di farne una prospettiva di vita.

L’obiettivo principale era garantire la sicurezza e la tranquillità dell’amministrazione comunale, che, sebbene giovane e inesperta, è stata avviata con successo. Dopo un anno di lavoro rivoluzionario nel panorama politico cittadino, Letizia Chiatti ritiene di aver esaurito il suo ruolo ed è giunto il momento di lasciare spazio a una transizione, prevista sin dall’inizio del mandato. Questa decisione è del tutto personale e rispetta il percorso passato e futuro.

Nonostante le dimissioni, Letizia Chiatti manterrà il suo impegno all’interno della maggioranza, partecipando al consiglio comunale e alle numerose decisioni che riguardano il bene della città.

La sindaca Frontini sottolinea che Letizia Chiatti è stata un punto di riferimento solido per lei e per l’intera coalizione civica. La ringrazia per aver guidato il consiglio comunale con sicurezza e professionalità in una fase delicata come l’avvio dell’amministrazione. Entrambi non sono politici di professione, ma la fiducia della città è stata riposta in loro proprio per questo motivo.

La sindaca riconosce e rispetta la scelta di Letizia, ma afferma che la squadra di governo della città ha raggiunto una maturità di cui è orgogliosa. Affrontano molte sfide e le aspettative su di loro sono alte, ma la risposta sarà lavorare duramente insieme, tenendo sempre a mente l’obiettivo finale.