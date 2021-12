Sono più di 1.400 i voli cancellati oggi nel mondo a causa della variante Omicron. Lo riporta la Bbc. Le destinazioni più colpite sono Cina e Stati Uniti, secondo il sito FlightAware. La motivazione fornita dalle compagnie aeree americane è per equipaggi positivi al Covid-19 o in isolamento. Hong Kong ha deciso lo stop per due settimane per tutti i voli della sudcoreana Korean Air, dopo casi di positività al Covid-19 tra gli arrivi. La maggior parte dei voli cancellati oggi sono di compagnie aeree cinesi, da China Eastern (368) ad Air China (141). Tra le compagnie aeree Usa con voli cancellati, United (84) e JetBlue (66). Nel Regno Unito, secondo FlightAware, sono 42 i voli cancellati oggi di British Airways. Solo a Heathrow, 47 collegamenti saltati. Secondo la Bbc sono più di 8.000 i voli cancellati nel mondo dalla vigilia di Natale a Santo Stefano.