“Dal 1 aprile non è più in vigore l’accordo tra Governo e farmacie per i prezzi calmierati dei tamponi e da un controllo a campione dell’Associazione Altroconsumo è già emerso che, anche nel Lazio, il prezzo di un test rapido per i minori tra 12 e 15 anni sta passando dagli 8 euro fissati dal protocollo emergenziale, a quasi 13 euro di media, fino ad arrivare anche a costare come quelli per adulti, cioè 15 euro. Una stangata che va fermata sul nascere, perché colpisce ancora una volta le famiglie che già da anni sono alle prese con centinaia di euro di spese extra per via dell’emergenza sanitaria e di tutto ciò che ne sussegue”. Sono le parole del consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, membro della Commissione Sanità. “Le regioni – prosegue – sottopongano immediatamente al generale Petroni, successore del commissario Figliuolo, l’esigenza di proseguire con tariffe agevolate sui tamponi per particolari categorie, tra cui gli studenti, per evitare che il rincaro influisca negativamente sul prosieguo dei controlli periodici sulla positività, arma tra le più efficaci per contenere la diffusione del virus. Non bastano le rassicurazioni diffuse dal Ministero della Salute, sull’indicazione fornita ai farmacisti di continuare a tenere i prezzi bassi anche dopo la fine dello stato di emergenza, dal momento che questi non sono più tenuti a farlo. Si intervenga dunque, quanto prima – conclude Giannini – per istituire un protocollo d’intesa che, unitamente al grande senso di responsabilità che hanno già dimostrato fin dalle prime fasi buie di questa pandemia, torni a fare delle farmacie un approdo, sicuro ma soprattutto accessibile, per tutte le tasche e per tutte le famiglie, fintanto che non terminerà del tutto l’emergenza sanitaria”.