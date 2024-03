“La Giornata contro i disturbi alimentari, che si celebra oggi, chiede alla politica di ascoltare i bisogni e le richieste che a gran voce le rivolgono ragazze e ragazzi. Esattamente il contrario di ciò che fa il Governo Meloni, che anche oggi al Ministero della Salute ha organizzato un convegno sui DCA senza invitare le associazioni studentesche e giovanili.

Con la segretaria Elly Schlein siamo andati in piazza questa mattina, proprio di fronte al Ministero, dove l’Unione degli Studenti Universitari e la Rete degli Studenti Medi hanno preso la parola per chiedere ancora una volta sportelli e presidi psicologici in tutte le scuole e gli atenei. Noi ci siamo impegnati a portare fino in fondo in parlamento la proposta di legge nata proprio da una loro iniziativa.

Mentre in consiglio regionale abbiamo depositato una proposta, con prima firmataria la consigliera Sara Battisti, che chiede di stanziare più risorse e costruire una rete di servizi capace di prendersi cura di chi soffre di disturbi alimentari o di chi affronta una situazione di fragilità di natura psicologica. Lavorando anche su prevenzione e informazione.

Chiediamo al presidente Rocca e al consiglio regionale di accogliere le nostre richieste, anche per far fronte ai tagli del Governo Meloni alla salute mentale, che rappresentano la peggiore risposta alla sofferenza di un’intera generazione”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.