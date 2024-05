ROMA- «La firma del Decreto legge Agricoltura da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è un’ottima notizia per il settore. Nel provvedimento messo a punto dal ministro Lollobrigida, infatti, sono presenti le misure necessarie per contrastare le emergenze che rischiano di mettere in ginocchio l’intero comparto. Penso in particolare ai finanziamenti aggiuntivi per le produzioni di Kiwi, a quelli sulla peronospora e alle misure di contrasto ai fenomeni dannosi come la peste suina: tutte problematiche che riguardano da vicino anche le imprese del Lazio che da oggi possono guardare al futuro con maggiore fiducia. Senza dimenticare, infine, altre questioni che interessano anche il territorio regionale come la battaglia alla concorrenza sleale, lo stop alle nuove installazioni fotovoltaiche con moduli a terra sui terreni agricoli e l’istituzione di un commissario straordinario per gestire le conseguenze della diffusione del Granchio Blu».

Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura e Sovranità alimentare, al Bilancio, alla Programmazione economica, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Ancora una volta, quindi, il Governo ha saputo dare le giuste risposte alle domande del settore e ora sarà compito delle amministrazioni far sì che queste misure possano arrivare a terra il prima possibile», conclude l’assessore Righini.