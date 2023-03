Dopo la vittoria di LAZIOSound 2022 nella categoria God is a Producer, i PITCH3S sono pronti a tornare con nuova musica. Esce il 9 marzo il singolo Funny People (Metatron), in cui i due batteristi Sergio Tentella e Davide Savarese mostrano tutto il proprio talento e il loro amore nei confronti dei suoni digitali ed elettronici. Un tratto – quello che trasforma l’indie pop con sfumature dance – che ha del resto convinto la giuria di LAZIOSound, colpita proprio dalla freschezza e dall’innovazione del progetto PITCH3S. Il duo romano, grazie a LAZIOsound, si è esibito a festival di prestigio come lo Spring Attitude e in apertura al deejay internazionale Dimitri From Paris durante il LAZIOSound Festival.

Ad accomunare Sergio Tentella e Davide Savarese è proprio la passione per la musica elettronica – componente predominante del progetto – e per i sintetizzatori, che prediligono rispetto alle bacchette. Pur essendo entrambi batteristi, i due musicisti amano infatti le atmosfere musicali dream pop / trip pop nordeuropee. Ad avvicinarli è stata però la batteria: durante una sessione di studio i due hanno avuto prova dell’amore reciproco per la composizione (in particolare elettronica) e per l’uso dei sintetizzatori, protagonisti fin da subito dei loro brani. A tal punto da rendere la batteria strumento secondario nel loro progetto.

Oltre i tecnicismi, PITCH3S va tuttavia ben al di là di uno studiato e curato tappeto sonoro. Il nome PITCH3S prende spunto, non a caso, dalle diverse accordature o intonazioni che l’animo umano affronta nelle sue vicende quotidiane. L’obiettivo è dunque creare musica che sia una trasposizione viscerale in chiave elettronica delle più forti emozioni che l’essere umano è in grado di sperimentare, nei suoi alti e nei suoi bassi. Così come un cursore oscillante tra diverse altezze, i PITCH3S oscillano, navigano tra le onde dei sentimenti umani, con pochi, fondamentali fil rouge: campionature, synth, drum machine e oggetti di uso comune.

“Il videoclip realizzato da Daniele Sciolla è il minimalismo testuale convertito in immagini e movimenti. Ci siamo affidati completamente al suo genio e alla sua enorme sensibilità nel creare trame e movimenti coerenti con il flusso del brano e ponendo l’accento sulle strutture visive tipicamente elettroniche” ci raccontano i due musicisti.

Qui il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Rm81QPDHCg4