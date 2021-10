VITERBO – Oggi si continua a votare per le elezioni amministrative in 20 comuni del territorio. Nella Tuscia gli elettori sono 82.725, mentre i candidati alla carica di sindaco 52. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15 di oggi, poi si procederà con lo spoglio delle schede. Nella Tuscia l’affluenza di ieri è stata del 53,65%, un dato in netto calo in tutti i comuni. Il punto più alto è stato registrato alle ore 23 ad Arlena di Castro (67,19%), mentre quello con meno votanti è stato a Vetralla (45,37%). Oltre a Vetralla, è stata bassa la partecipazione anche a Montefiascone e Orte, dove si sono recati alle urne rispettivamente il 52,23% e il 51,22% degli aventi diritto. Nel Lazio l’affluenza alle ore 23 è stata del 39,59%. Il dato nazionale è, invece, del 41,65%.