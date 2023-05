Il centrodestra ha ottenuto importanti vittorie nei ballottaggi delle elezioni amministrative. La Toscana è tornata nelle mani del centrodestra, che ha strappato anche Ancona, una città governata da amministrazioni di centrosinistra per oltre 30 anni, e si è affermato anche a Brindisi. Nel frattempo, il Partito Democratico (Pd) è in crisi e Elly Schlein ha riconosciuto la netta sconfitta.

Il Movimento 5 Stelle, riflettendo sul risultato, ha preferito non commentare immediatamente. Alla fine, considerando anche i risultati dei ballottaggi quindici giorni fa, la maggioranza si è affermata con un chiaro 9 a 3. Prima dei ballottaggi, c’erano 8 città governate dal centrodestra e 5 dal centrosinistra. Anche in Sicilia sembra che il centrodestra abbia ottenuto una vittoria completa. Nonostante un ulteriore calo dell’affluenza, i dati sembrano smentire il tabù secondo cui il doppio turno favorisce i candidati del centrosinistra.

Questo voto conferma una lunga luna di miele tra l’esecutivo e il Paese, un’onda lunga che rimane forte ben otto mesi dopo la vittoria alle elezioni politiche. Sebbene si tratti di dati locali, rinforzano inevitabilmente l’azione del governo e mettono in difficoltà le opposizioni, che possono trovare un po’ di consolazione solo nella conquista di Vicenza. Questi numeri rafforzano anche l’unità del centrodestra in vista delle prossime elezioni europee di giugno 2024.

L’affluenza alle ore 15 nei ballottaggi dei sette capoluoghi e dei 34 comuni è stata del 49,64%, in calo rispetto al primo turno (58,39%). In Sardegna, dove si è votato al primo turno per 171 comuni, l’affluenza alle ore 15 è stata del 66,62%. I risultati delle elezioni hanno generato reazioni tra i politici. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato positivamente i risultati, definendo l’effetto Schlein come “ottimo”. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha scritto su Twitter che il centrodestra e Forza Italia hanno ottenuto risultati straordinari in tutta Italia, con vittorie storiche ad Ancona e Brindisi, oltre al trionfo in Toscana con la riconquista di Massa, Pisa e Siena. Tajani ha anche espresso fiducia nei risultati del primo turno in Sicilia.

La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha affermato che il centrodestra ha vinto queste elezioni amministrative, confermando il suo consenso tra gli italiani e la sua forza radicata.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha riconosciuto che si tratta di una sconfitta netta e ha affermato che il vento a favore delle destre è ancora forte e c’è ancora”.