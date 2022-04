VITERBO – “Impossibile ritornare con gli ex alleati che, invece di affrontare una discussione pubblica in consiglio comunale su eventuali criticità, hanno preferito, la vigilia di Natale, recarsi dal notaio per firmare e quindi far decadere l’amministrazione comunale, rendendosi protagonisti di un atto gravissimo, mai verificatosi nella storia della nostra città. Tutto ciò accadeva nel periodo di massima diffusione del covid e con innumerevoli opere pubbliche che si stanno concludendo e che inizieranno nei prossimi mesi”. A dichiararlo Giovanni Maria Arena.

Quindi, l’ex sindaco di Viterbo scrive la parola fine con la sua ex coalizione politica, confermando il suo passaggio nella lista dei moderati che sostiene Alessandra Troncarelli del Pd. Del resto Fdi va per conto suo con la candidata sindaca Laura Allegrini, così come Chiara Frontini con Viterbo 2020. Anche il suo partito, Forza Italia, ha dato le sue indicazioni da Roma che sono quelle di restare nel centrodestra con la Lega, partito che ha contribuito alla caduta della sua amministrazione. L’ex sindaco di Viterbo ribadisce del resto: “Ritornare con chi ti ha tradito e umiliato, non ritengo sia giusto. Bisogna essere pragmatici e pensare solo al bene della città. Gli asfalti, la manutenzione del verde, il decoro della città non hanno colore politico. Questi sono i problemi che voglio risolvere al di là degli schieramenti politici”.