Di WANDA CHERUBINI-

VITERBO – Le elezioni comunali per l’elezione dei sindaci in 595 Comuni di 15 regioni, hanno interessato anche quattro comuni della Tuscia: Sutri, Valentano, Vallerano e Vignanello. A Valentano, poco dopo la chiusura dei seggi, è stato riconfermato il sindaco uscente, Stefano Bigiotti, unico candidato di Forza Italia presentatosi con la sua lista unica “Cambia Valentano”, presente sulla scheda elettorale. Bigiotti ha ottenuto il 69,70% dei voti (1564 voti) e 10 seggi, quindi, una riconferma simile a quella registrata nel 2018, quando ottenne il 70,10% delle preferenze. Gli aventi diritto al voto erano 2296, i votanti sono stati 1598 (69,60%). Tredici le schede nulle e 21 le bianche. In base a quanto stabilito dal decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, nel caso in cui venga ammessa e votata una sola lista, tutti i candidati inclusi nella lista e il candidato sindaco collegato sono eletti, purché la lista abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Pertanto, oltre al sindaco Bigiotti, entrano a far parte del consiglio comunale tutti i candidati della sua lista “Cambia Valentano”: Monica Balestra, Roberto Bordo, Evaldo Ceccarini, Valerio Egidi, Mario Fiorentini, Paolo Formiglia, Lorenzo Ranucci, Francesco Ricci, Cristina Visintin ed Emanuela Zapponi. Altro paese della Tuscia interessato alle elezioni è stato Sutri, con il sindaco uscente Vittorio Sgarbi che non ha voluto ricandidarsi.

A Sutri ha votato il 63,08% degli elettori, registrando, quindi, un calo di sette punti rispetto al precedente 70,43%. Qui Matteo Amori, candidato di Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha avuto la meglio sull’avversaria candidata del terzo polo, Martina Salza. Matteo Amori ha, infatti, vinto con il 57,93% delle preferenze e 1998 voti. La sua lista “Per Sutri” ottiene otto seggi. La sfidante Martina Salza si ferma al 42,07% e 1451 voti: quattro seggi per la SutriAmo. Su 5636 elettori aventi diritto, sono andati alle urne 3555 (63,08%). Schede nulle 81, schede bianche 25.

A Vallerano il dem Adelio Gregori vince con il 78,06% (1181 voti), mentre l’avversario, esponente di destra, Jacopo Polidori si ferma al 21,94% (pari a 332 voti). Per Obiettivo Vallerano, arrivano 7 seggi. Su 2053 elettori, i votanti sono stati 1577 (76,81%), schede nulle 38, schede bianche 26.

A Vignanello, infine, è stato riconfermato il civico Federico Grattarola che ottiene 1527 voti pari al 58,30% e la sua lista, Vignanello nel cuore, otto seggi. Per lo sfidante civico Pietro Paolo Anselmi 1092 voti e il 41,70% delle preferenze. La sua lista civica Per Vignanello, 4 seggi. Su 3575 elettori, i votanti sono stati 2705 (75,66%). Schede nulle 58, schede bianche 28 con 1527 preferenze pari ad una percentuale del 58,30%.

Per quanto riguarda l’affluenza, nei quattro comuni della Tuscia interessati alle elezioni comunali, ha partecipato al voto il 69,58% degli elettori, rispetto al 71,72% di cinque anni fa. A Vignanello ha votato il 75,66% degli aventi diritto, in aumento rispetto al 2018, quando si recarono alle urne il 74,69% degli elettori. A Vallerano, invece, l’affluenza è stata del 76,81%, rispetto al 71,97% del 2018. In questo caso è stata l’affluenza più alta registrata nei quattro comuni della Tuscia.