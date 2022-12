“La storia di Francesco Rocca testimonia le sue indubbie capacità di affrontare e vincere sfide difficili. E questo è senz’altro un buon viatico in vista della competizione elettorale. Ma ancora più importanti sono, in prospettiva di una Regione Lazio a guida centrodestra, che dovrà essere risanata dopo i dieci anni disastrosi di Zingaretti e del Pd, le competenze

che Rocca vanta in ambito di amministrazione sanitaria e di funzionamento della macchina istituzionale, unite alla lunga esperienza in ruoli dirigenziali di vertice che richiedono qualità di organizzatore delle risorse professionali e tecniche, disposizione al confronto e visione organica delle problematiche”. Così in un comunicato i consiglieri di Fdi alla Regione Lazio