LATINA -“Con l’incontro di oggi a Latina diamo il via al nostro tour nel Lazio dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) durante il quale, grazie al prezioso contributo dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, potremo non solo dare a sindaci e amministratori locali le informazioni necessarie su come far nascere una comunità energetica nel proprio Comune, facendoli diventare veri e propri ‘ambasciatori delle comunità energetiche rinnovabili’, ma anche raccogliere da questi ultimi gli input necessari su come adattare lo sviluppo delle CER alle peculiarità del territorio provinciale in cui di volta in volta andremo. Le prossime tappe saranno venerdì prossimo, 19 novembre, a Viterbo, il 26 a Rieti e il 29 a Frosinone. Un esempio concreto, che arriva a pochi giorni dalla chiusura dalla COP26 sul Clima e che mostra com’è possibile agire a livello locale, oltre che globale, per tutelare ambiente ed economie dei territori”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, a margine del primo appuntamento del ciclo di incontri “Comunità Energetiche Rinnovabili ed Enti locali: un’opportunità per ambiente e territorio”, svoltosi a Latina presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova, in collaborazione con ANCI, UNCEM e l’Università La Sapienza.