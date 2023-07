ROMA – Il prossimo 5 luglio alle ore 18 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio

Il Brutium è impegnato fin dalla sua istituzione a rappresentare la più nobile identità della

Regione, attraverso illustri uomini e donne del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, delle istituzioni, della politica, che si sono distinti per il loro impegno, diventando simbolo ed emblema di una Terra ricca di bellezza e cultura.

In questi 55 anni abbiamo accompagnato l’Italia e la Calabria nei loro cicli e nelle loro

evoluzioni.

Le sfide contemporanee ci pongono riflessioni importanti, ed è per questo che l’ Edizione

2023 si caratterizza nel promuovere la sostenibilità ambientale ed energetica, attraverso un grande impegno che la nostra Associazione ha sposato, aderendo come Opinion Leader al Programma Nazionale per l’informazione e la formazione sull’ efficienza energetica “Italia in Classe A”, promosso dal Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall’ Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ ENEA.

Nell’ambito di questo impegno saranno presentati i primi risultati di un progetto Nazionale

che ENEA sta dedicando alla Regione Calabria, selezionando la Città di Cosenza come primo

Laboratorio Urbano per la sostenibilità energetica, per accompagnare il territorio verso una nuova cultura della pianificazione e progettazione territoriale, sotto la lente della sostenibilità energetica.

Il modello urbano su cui si sta lavorando vuole essere una best practice replicabile in altre

realtà della Calabria, per diventare realmente una Regione capofila nelle politiche di rigenerazione urbana, puntando sulla bellezza, la tecnologia, la sicurezza urbana ed energetica e l’inclusione, senza lasciare indietro nessuno.

Per questo lo slogan di questa nuova Edizione può essere riassunto in “Brutium è Green!”

Al termine saranno consegnate le Medaglie d’Oro Calabria 2023 a figli della Regione che con la loro vita e opere hanno onorato la loro Terra.

MEDAGLIE D’ORO CALABRIA 2023

Campidoglio, Sala della Protomoteca

5 Luglio, ore 18

FRANCO BARTUCCI Giornalista, storico portavoce UNICAL

CARMINE BELFIORE Questore di Roma

GIANNI CREA Clavigero del Vaticano

ROSARIO DE LUCA Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti lavoro

CARMELO DOMINICI Cardiochirurgo Campus

LEONARDO DONATO Ceo Fortune Italia

VINCENZO GENTILE Urologo

AMEDEO LUCENTE oculista

NICOLA MAIONE Presidente Monte Paschi di Siena

PATRIZIA MIRIGLIANI Patron Miss Italia

FRANCESCO NAPOLI Presidente CONFAPI Calabria

ENRICO M. PUJIA Capo Dip. Programmazione Strategica Ministero LL.PP.

LUIGI SBARRA Segretario Gen. CISL

S.E. ANTONIO STAGLIANO’ Presidente Pontificia Accademia di Teologia