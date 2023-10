Ultima tappa dell’edizione 2023 de “Il Cantagiro” sarà la Finale che decreterà i vincitori della “Categoria Band”, serata che si svolgerà il 5 Novembre presso la location Stazione Birra a Roma. Si potrà procedere alle iscrizioni per partecipare alla gara entro il 15 Ottobre.

Conto alla rovescia dunque per tutti i gruppi musicali che vorranno esibirsi e tentare di vincere il podio di questa importante categoria, che vedrà come Presidente di Giuria Ricky Portera, fondatore con Gaetano Curreri degli Stadio. Storico collaboratore di Lucio Dalla, che scrisse per lui il brano “Grande figlio di puttana”, che divenne, nel 1982, il primo grande successo degli Stadio. Portera è stato anche chitarrista di Ron, ed altri artisti italiani come Eugenio Finardi, Luca Carboni, Loredana Bertè. Ha collaborato con Nek, Samuele Bersani,Massimo Bozzi, Robert & Cara (prodotti da Dalla), Stefano Ianne. Ha partecipato al Festival di Sanremo e realizzato vari album anche come solista.

Il team del Cantagiro, capitanato dal Patron Enzo De Carlo e dal Direttore Generale Elvino Echeoni, è a lavoro per preparare una delle serate senza dubbio più importanti, perché come è noto le band hanno un richiamo molto forte per tutto il pubblico ed incuriosiscono produttori e discografici per il loro potenziale creativo e strumentale.

Ecco perché la partecipazione al Cantagiro può essere un ottimo trampolino di lancio per le future formazioni del nostro panorama musicale; forte dei valori che da sempre accompagnano la mission, la manifestazione, con un’attenta e scrupolosa selezione in giro per l’Italia, ha portato alla ribalta nomi eccellenti della musica italiana. E’ un concorso canoro “reale”, dove i concorrenti si sfidano dal vivo davanti ad un pubblico “vero” che si è saputo rinnovare, adattandosi alle esigenze artistiche moderne, senza perdere il suo spirito itinerante e vintage. La presenza di noti vocal coach e di uno staff di professionisti del settore sono elementi che aiutano a tutto tondo i partecipanti; tutta l’organizzazione si adopera per invitare i concorrenti non solo ad essere artisti sul palco, ma a seguire ed interessarsi anche alle attività burocratiche, tecniche e organizzative a supporto dell’esibizione stessa.

Il Cantagiro è tutto questo: un’affascinante storia tra musica, costume, cultura e grandi emozioni.