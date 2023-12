La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) ha annunciato la convocazione di una giunta straordinaria per organizzare la mobilitazione contro il divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare. Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, ha dichiarato che la legge rappresenta un “bavaglio al diritto di cronaca” e ha chiesto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non firmare una legge che potrebbe minare i diritti fondamentali. La Fnsi aveva già deciso di non partecipare alla conferenza stampa di fine anno della premier Meloni. Costante ha sottolineato il carattere liberticida del provvedimento, mettendo in evidenza il pericolo per la libertà di stampa e le libertà individuali. La segretaria generale ha richiamato l’attenzione sul rischio di non sapere se una persona è stata arrestata, definendo la situazione pericolosa anche per coloro che sono oggetto di ordinanze di custodia cautelare. Ha invocato la memoria delle dittature e delle persone “fatte sparire” nelle vicinanze dell’Europa.