“Nel G20 in India, l’Italia è riuscita a promuovere gli interessi nazionali e al contempo lavorato per aumentare forme di cooperazione per lo sviluppo economico e la sicurezza delle nazioni. Importante anche il lavoro svolto dal presidente Giorgia Meloni per promuovere un’alleanza globale sui biocarburanti, per coniugare la transizione verde con i nostri interessi nazionali, in linea con quanto l’Italia sta portando avanti nella UE, evitando approcci troppo radicali al tema ambientale. Un prezioso lavoro in vista del G7 che l’Italia ospiterà il prossimo anno”.

È quanto afferma il presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

“Aderendo al corridoio economico India-Medio Oriente- Europa, l’Italia ha promosso gli interessi nazionali spingendo per la realizzazione di un grande piano di infrastrutture e partenariati economici fondamentali per un paese manifatturiero ed esportatore come il nostro. Importanti anche le posizioni espresse dall’Italia su temi prioritari, come la necessità di combattere l’immigrazione illegale e i trafficanti di essere umani favorendo percorsi di migrazione legale, e l’attenzione verso la cooperazione con i paesi africani. Sottolineo – conclude Procaccini – che Giorgia Meloni ha voluto porre all’attenzione mondiale un tema tanto delicato e complesso come l’intelligenza artificiale, richiamando la necessità di principi etici di regolamentazione globale”.