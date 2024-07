VITERBO – “Svolgere una riunione di commissione Giubileo nella storica sede del Palazzo dei Papi di Viterbo, luogo di straordinaria valenza spirituale e prestigio, è motivo di grande orgoglio per tutti noi. L’incontro di oggi, organizzato su proposta del presidente Sabatini, membro della Commissione Giubileo, testimonia come ci sia da parte di questa Commissione l’obiettivo di coinvolgere concretamente e valorizzare tutte le provincie della nostra regione per far sì che un evento di portata mondiale, quale sarà il Giubileo del 2025, possa interessare l’intero territorio laziale e non solo Roma. L’Anno Santo sarà un’occasione di grande crescita economica per il Lazio e ciò favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro e l’aumento del Pil regionale”.

È quanto ha affermato il presidente della Commissione Speciale Giubileo 2025 in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, in apertura della seduta odierna che si è svolta presso il Palazzo dei Papi di Viterbo. Insieme ai componenti della Commissione, hanno preso parte alla riunione il Vescovo della Diocesi di Viterbo, Monsignor Orazio Francesco Piazza, il vescovo della diocesi di Civita Castellana, Monsignor Marco Salvi, la vicepresidente del parlamento europeo, Antonella Sberna, il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, la sindaca del Comune di Viterbo, Chiara

Frontini, il prefetto della Provincia di Viterbo, Gennaro Capo, e il prorettore vicario dell’università degli studi della Tuscia, Alvaro Marucci. Per sopraggiunti impegni non hanno potuto prendere parte alla seduta gli onorevoli Francesco Battistoni e Mauro Rotelli, il commissario straordinario della Azienda sanitaria locale Viterbo, Egisto Bianconi, e il vescovo della diocesii di Civitavecchia-Tarquinia, Monsignor Gianrico Ruzza.

“A Viterbo e nei comuni della sua provincia”, ha sottolineato Simeoni, “sono previsti numerosi interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, quali: il restauro delle mura civiche e il completamento delle ex Scuderie Papali di Piazza Sallupara; il completamento, il restauro e l’allestimento del polo culturale nella ex chiesa di Sant’Orsola; il completamento e la riqualificazione pensilina Piazza del Sacrario. Tra gli interventi tesi alla valorizzazione dei cammini religiosi sono inoltre previsti investimenti per la riqualificazione e valorizzazione dei ‘Cammini dei Pellegrini’, al cui interno è contemplata anche la Via Francigena del Nord”.

Molto importanti, ha aggiunto Simeoni, “saranno gli investimenti previsti per la realizzazione di una nuova viabilità finalizzata al miglioramento dell’accessibilità al quadrante Nord del comune di Viterbo, e quelli per l’efficientamento della mobilità da e verso Roma. Mi riferisco agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sulla ferrovia Roma-Viterbo, e il rifacimento stazioni ferroviarie Roma-Viterbo”.

Per quanto concerne l’ambito sanitario, “sono previsti interventi per l’ampliamento e la ristrutturazione del Pronto Soccorso, della Terapia Intensiva e Sub intensiva, con il potenziamento delle attrezzature, dell’Ospedale Belcolle; il potenziamento delle attrezzature elettromedicali per le aree afferenti alla rete dell’emergenza dell’Ospedale di Acquapendente; la manutenzione straordinaria e potenziamento delle attrezzature elettromedicali del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tarquinia; la manutenzione straordinaria dell’impianto aeraulico a servizio delle aree del Pronto Soccorso e delle sale operatorie e il potenziamento delle attrezzature elettromedicali delle aree afferenti alle reti dell’emergenza dell’Ospedale di Civita Castellana”.

“Ringrazio tutti i partecipanti alla seduta odierna”, ha concluso Simeoni, “a cominciare da sua eccellenza il Monsignor Orazio Francesco Piazza, padrone di casa, e sua eccellenza il Monsignor Marco Salvi, che ci hanno onorato della loro presenza. Ringrazio la vicepresidente Iannarelli, i colleghi componenti della Commissione Neri, Colarossi e Berni, e i rappresentanti del territorio, il presidente Sabatini, il consigliere Zelli, la vicepresidente Sberna e il presidente Romoli”.