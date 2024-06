Dal 19 al 21 giugno 2024 tra i protagonisti dell’energy storage in fiera a Monaco di Baviera

Montecchio Maggiore (VI), 14 giugno 2024 – A pochi giorni dal lancio di HORIEN, il nuovo marchio di Elettra 1938 Spa – storico gruppo industriale italiano con sede a Montecchio Maggiore (Vicenza) – anche FZSoNick, la business unit dedicata alle soluzioni per l’accumulo di energia con tecnologia al sodio, diventa HORIEN Salt Battery Solutions.

Dal 19 al 21 giugno riflettori puntati su HORIEN Salt Battery Solutions che sarà presente ad Intersolar Europe 2024 a Monaco di Baviera nell’area denominata “The smarter E Europe” (Hall C2 – Stand 174).

«Offrire al mercato un prodotto unico, sostenibile e sicuro richiede all’azienda l’audacia e la flessibilità di rivolgersi ai clienti in maniera innovativa, mantenendo sempre il focus sulla transizione energetica, al centro del nostro lavoro quotidiano – dichiara Massimo Cavaliere, Business Unit Director HORIEN Salt Battery Solutions -. Alla più importante fiera mondiale del settore dell’energy storage, HORIEN presenterà le sue batterie al sale, forte di un’esperienza decennale maturata in molteplici settori e di oltre 1 GWh di prodotti installati; l’obiettivo è raddoppiare i volumi nel 2025».

Nell’ambito della continua crescita della richiesta di soluzioni rivolte all’immagazzinamento di energia, HORIEN Salt Battery Solutions si posiziona come abilitatore alla transizione energetica, come pioniere e innovatore nell’industrializzazione di batterie al sale. Numerosi sono i vantaggi che questa tecnologia porta sul mercato: oltre ad essere 100% made in EU, sono batterie che hanno una durata di circa 20 anni (ottimali per applicazioni residenziali, commerciali, industriali), non hanno bisogno di manutenzione, garantiscono una migliore sicurezza energetica e una maggiore sostenibilità, i materiali utilizzati sono di facile reperibilità e non tossici per l’uomo.

In occasione della fiera, HORIEN Salt Battery Solutions mostra in anteprima la versione 2.0 della batteria 48TL200, la 48ES, dando l’opportunità ai propri interlocutori e clienti di conoscere i reali vantaggi di questa batteria studiata e sviluppata per rispondere in modo più efficace ed efficiente alle esigenze dei sistemi di accumulo residenziali, commerciali e industriali e delle future comunità energetiche. Una tecnologia che posiziona l’azienda tra le realtà che portano vera innovazione e rivoluzione, favorendo e spingendo una concreta transizione energetica.

Maggiori informazioni sul sito https://saltbattery.horien.com/landing-intersolar24/

About HORIEN Salt Battery Solutions

L’azienda con stabilimento di produzione a Stabio in Svizzera, precedentemente nota come FZSoNick, è parte di HORIEN, gruppo industriale attivo nei settori dell’energia e dei componenti automotive. HORIEN Salt Battery Solutions è leader mondiale nel fornire soluzioni di storage e backup di energia sicure e sostenibili basate sull’utilizzo delle Batterie al Saleche HORIEN produce da oltre 10 anni.

