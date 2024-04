Aperte le registrazioni online per i visitatori.

Appuntamento dal 13 al 15 settembre 2024 al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico (RN)

MISANO ADRIATICO- Il 2024 si prospetta per l’Emilia-Romagna un anno “in sella”: confermate tutte le più importanti Gran Fondo e gare ciclistiche, dalla Nove Colli di Cesenatico all’Appenninica MTB Stage Race nel Reggiano, il passaggio del Giro d’Italia con la tappa Riccione-Cento e per la prima volta la Grand Départ del Tour de France dall’Italia, con le prime tre tappe in Emilia-Romagna, Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino.

In uno scenario entusiasmante come questo, non poteva mancare la nuova edizione dell’IBF – Italian Bike Festival, la manifestazione dedicata al mondo delle bici e al cicloturismo che ha ricevuto la qualifica di Fiera Internazionale proprio dalla Regione Emilia-Romagna, e che nel 2023 ha registrato oltre 53mila presenze. L’interesse per l’evento, in calendario dal 13 al 15 settembre 2024 e per la terza volta consecutiva al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico (RN), è sempre più crescente.

«IBF – Italian Bike Festival è un appuntamento unico a livello fieristico in Italia, che si svolge in una location ideale, il Misano World Circuit, è una grande opportunità per il mondo del cycling e delle due ruote. – commenta Davide Cassani, Presidente APT Servizi Emilia-Romagna – L’Emilia-Romagna è una regione in cui il ciclismo ha radici profonde, è una terra che da tanti anni investe nell’offerta turistica del cicloturismo, che investe in questa direzione e che sta portando risultati straordinari. Siamo orgogliosi quest’anno di ospitare oltre al Giro d’Italia anche il Tour de France, due grandi eventi internazionali, a conferma che oggi l’Emilia-Romagna rappresenta un vero e proprio hub dove si fa ciclismo a 360 gradi».

Significativo il fatto che a sei mesi dal via della settima edizione più del 70% degli spazi sono stati prenotati, a riprova che l’interesse per questa manifestazione è concreto.

«IBF – Italian Bike Festival è il più importante appuntamento in Italia e in Europa dedicato al mondo della bici, un evento atteso da migliaia di appassionati, l’occasione unica per il cliente finale di conoscere dal vivo i protagonisti, incontrare le aziende, testare le ultime novità in tema di prodotti. – commenta Fabrizio Ravasio, Managing Director di Taking Off, la società organizzatrice di IBF – Siamo sempre più orgogliosi e fieri di essere il punto di riferimento in Europa tra gli eventi espositivi di settore, confermato anche dalla continua e crescente attenzione da parte di rinomati brand stranieri. Il nostro obiettivo è proporre una manifestazione di altissimo livello, con un’offerta merceologica che mette al centro il business e la proposta turistica più qualificata per superare i numeri già entusiasmanti dell’ultima edizione».

Il pubblico dei visitatori dell’IBF – Italian Bike Festival avrà la possibilità di scoprire il territorio dell’Emilia-Romagna, una vera e propria terra di ciclismo, che vanta 9mila km tra percorsi stradali, con piste ciclabili e tracciati sterrati per mountain bike e E-bike.

E per gli amanti del cicloturismo ci sono 10 Ciclovie, dalla Via Romagna (463 km tracciati e protetti tra mare e collina che attraversano la Romagna) alla Food Valley Bike (70 chilometri attraverso le terre di Giuseppe Verdi e i luoghi di origine di salumi simbolo della tradizione italiana come il Culatello di Zibello), passando per la Ciclovia di Dante (225 km da Ravenna a Firenze sul cammino del Sommo Poeta) e la Ciclabile del Parco del Delta del Po (5,4 km a filo d’acqua, completamente circondati dalle valli di Comacchio).

Sulla Riviera Romagnola sono attivi, inoltre, una ventina di Club di prodotto (alcuni collegati al Consorzio Terrabici) con operatori specializzati nel cicloturismo, a cui sono collegati un centinaio di Bike Hotels e ai quali si aggiungono, in tutta la Regione, altri 200 alberghi attrezzati e sempre più specializzati in questo segmento turistico.

IBF – Italian Bike Festival è inoltre l’unico appuntamento espositivo dedicato al mondo bici che dà la possibilità a tutti di effettuare test bike su due tracciati esclusivi: l’ormai iconica Yamaha Off-Road Arena che sarà dedicata ai test delle MTB, E-MTB, ciclocross e gravel, e la pista internazionale del circuito di Misano denominata Campagnolo Road Circuit, destinata invece alle prove su strada.

Da oggi, mercoledì 3 aprile, è possibile registrarsi all’edizione 2024 dell’IBF – Italian Bike Festival.

Le iscrizioni sono obbligatorie e gratuite al link https://italianbikefestival.net/registrati/.

SCHEDA EVENTO

SPORT

Al link https://giallacycling.com/ è possibile iscriversi a “La Gialla Cycling” il palinsesto degli eventi ciclistici di IBF – Italian Bike Festival che quest’anno propone un format rinnovato, con un agonismo meno esasperato per abbracciare la filosofia del “ciclismo lento” e lasciare spazio alla scoperta del territorio e dell’enogastronomia. Tra le novità dell’edizione 2024: la pedalata Family e l’iscrizione a squadre per Strada e Gravel.

CICLOTURISMO

“IBF Tourism”: si chiama così l’area del Misano World Circuit “Marco Simoncelli” che sarà completamente dedicata al cicloturismo, all’interno della quale i visitatori potranno scoprire tantissime destinazioni, tour operator, guide, bike hotel, ma anche gli accessori innovativi per un’esperienza indimenticabile.

EDIZIONE 2023

Oltre 600 i brand presenti, 17 i Paesi di provenienza degli espositori, più di 25mila i bike test effettuati durante la manifestazione, 300 i media accreditati, 20 gli incontri di approfondimento con il coinvolgimento di 50 speaker protagonisti del mondo bike.

VISITATORI IN COSTANTE AUMENTO

Il numero dei visitatori ad IBF – Italian Bike Festival è in crescita esponenziale fin dalla sua prima edizione, dalle 20mila presenze del 2018 si è passati alle 30mila del 2019, alle 25mila del 2020, alle 35mila del 2021, alle 42mila del 2022, fino a superare le 53mila del 2023.

IBF – Italian Bike Festival

IBF è il Salone internazionale della bici che dal 2018 ha richiamato l’attenzione del mercato europeo. È la piattaforma leader europea per il mercato della bici e della mobilità dolce. Tre giorni in cui l’Industria rappresentata da oltre 600 brand di settore ha l’occasione di connettersi con consumatori finali, partner commerciali e media. Ad IBF vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione. Un’occasione per generare network, confermare la propria leadership con il grande pubblico e presentare al mercato le novità.

Non mancano tavole rotonde e momenti di workshop finalizzati al concreto arricchimento di pensiero o di direzione su temi estremamente attuali quali la mobilità dolce sostenibile e il cicloturismo. Dal 13 al 15 settembre 2024 al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Via Kato 10, Misano Adriatico (RN).

L’evento è organizzato da Taking Off e si avvale della collaborazione di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.