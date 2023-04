Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto all’Unione europea uno scatto di reni per affrontare in maniera coordinata l’emergenza immigrazione. Il presidente della Repubblica si riferisce in particolare al famoso Trattato di Dublino che regola la cosiddetta “prima accoglienza”. Un dinosauro legislativo non più al passo dei tempi: basti ricordare che fu ideato addirittura alla fine degli anni ’80 quando le proporzioni di queste migrazioni di massa non erano neanche ipotizzabili1. Il capo dello Stato si spende da tempo per una riforma del Trattato ma oggi a Varsavia ha trovato una piena consonanza di vedute che lo hanno spinto ad alzare i toni: “quanto sta accadendo sul fronte dei flussi migratori, con la grande affluenza che si registra non solo in Italia, richiede che il problema venga affrontato insieme, come problema dell’Unione europea perchè la Ue può farlo con un’azione coordinata. Serve una nuova politica di asilo superando vecchie regole che sono ormai preistoria”, ha scandito dopo un lunghissimo colloquio con il presidente polacco Duda.

Il presidente polacco Duda ha anticipato il senso della conversazione: “l’Italia fa un grandissimo sforzo sulle migrazioni e anche noi abbiamo questo problema. Noi aspettiamo un sostegno maggiore, una maggiore comprensione da parte della Commissione europea e delle iniziative più decise dalla Ue”, aveva detto parlando di piena sintonia con le posizioni italiane