ROMA- Il 21 settembre alle ore 12, tutti i cellulari nella regione Lazio suoneranno contemporaneamente. Tuttavia, non c’è motivo di preoccupazione, non si tratta di un virus o di un allarme reale. Questo evento segna l’inizio di una sperimentazione che promette di portare una grande novità nel campo dell’allarme pubblico.

Nella regione Lazio, verrà avviato un test pilota per valutare un nuovo sistema nazionale di allarme pubblico chiamato IT-alert. Questo sistema rappresenta un metodo innovativo per informare la popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti.

IT-alert è concepito per agire direttamente sul dispositivo che ognuno di noi ha costantemente a portata di mano: il telefono cellulare. In caso di situazioni di emergenza critica, il sistema invierà messaggi utili a tutti i cellulari presenti in una specifica area geografica. Questo approccio mira a migliorare la capacità di risposta e la sicurezza della popolazione in situazioni di crisi.

È importante sottolineare che al momento IT-alert è ancora in fase di sperimentazione. Una volta operativo, verrà utilizzato solo per specifici eventi emergenziali. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile coordinerà l’uso di IT-alert, integrando le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione. L’obiettivo principale è quello di promuovere l’adozione di misure di autoprotezione adatte alla tipologia di rischio e al contesto di riferimento in cui si trova la popolazione.

In sintesi, questa sperimentazione rappresenta un passo avanti nella preparazione e nella sicurezza pubblica, fornendo un nuovo strumento di allerta e comunicazione in caso di emergenze. Sarà interessante vedere come questa innovazione contribuirà a migliorare la prontezza della popolazione di fronte a situazioni critiche nel futuro.