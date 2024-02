Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato Roberto Salis, il padre di Ilaria Salis, la giovane detenuta in Ungheria, lunedì scorso. L’incontro è stato descritto come amichevole ed empatico, con piena convergenza sulla strategia da adottare per difendere la dignità e i diritti di Ilaria.

Roberto Salis ha chiesto di smorzare i toni della polemica politica e ha pregato di cessare qualsiasi tentativo di strumentalizzazione del caso. Si è mostrato fiducioso che gli incontri con il ministro Tajani e Nordio possano portare a progressi sulla strada intrapresa nell’ultima settimana.

Il Presidente La Russa ha dichiarato di essere favorevole agli arresti domiciliari per Ilaria Salis, sottolineando l’importanza del rispetto della dignità della ragazza imputata. Ha esortato tutti a abbassare i toni della polemica politica, sottolineando che politicizzare la situazione sarebbe sbagliato se si vuole rispettare i diritti della ragazza imputata in Ungheria.

Il dibattito sul caso approderà al Parlamento europeo, dove gli eurodeputati discuteranno la questione della cittadina italiana detenuta in Ungheria. Il ministro della Giustizia italiano sta lavorando a una relazione da mettere a disposizione della difesa, impegnandosi a garantire la massima sicurezza nel caso di concessione degli arresti domiciliari in Italia. Si tratterebbe di misure come il braccialetto elettronico e la partecipazione a tutte le udienze del processo previste a Budapest.

Ilaria Salis è stata rifiutata tre volte per gli arresti domiciliari in Ungheria a causa del pericolo di fuga. La magistratura italiana lavora per fornire garanzie che possano superare le ragioni dei rifiuti precedenti. La vicenda di Ilaria Salis sarà al centro del dibattito del Parlamento europeo, e gli eurodeputati discuteranno la questione della cittadina italiana detenuta in Ungheria, esprimendo diverse opinioni sul coinvolgimento dell’Unione Europea nella questione e sull’importanza di difendere i diritti della cittadina italiana.