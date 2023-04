Negli ultimi mesi, si sono verificate diverse notizie riguardanti la situazione in Ucraina e i rapporti tra Russia e Ucraina. In particolare, l’intelligence del ministero della Difesa britannico ha pubblicato un rapporto che afferma che i comandanti russi hanno punito i soldati che cercavano di lasciare il campo rescindendo il contratto o che si ubriacavano, chiudendoli in buche scavate nel terreno coperte da una griglia metallica, chiamate “zindan”. Questo tipo di punizione è stato già denunciato in passato dalle organizzazioni per i diritti umani.

Ma non è tutto. Nel frattempo, è aumentato a 477 il numero di bambini morti nei bombardamenti russi in Ucraina, come riferisce la Procura generale di Kiev. Inoltre, sono stati feriti 955 minori, mentre 1.432 bambini sono stati colpiti in Ucraina a causa dell’aggressione russa, secondo le informazioni ufficiali. Il rapporto della Procura sottolinea che questi dati non sono completi.

Il 28 aprile, sei bambini sono morti in un edificio colpito da un missile a Uman e un’altra bambina di due anni è stata uccisa in un attacco a Dnipro. Gli occupanti russi hanno sparato 27 volte sugli insediamenti pacifici della regione di Kherson, nel Sud dell’Ucraina. Hanno usato artiglieria, missili, mortai, carri armati e droni. Il nemico ha colpito i quartieri residenziali degli insediamenti della regione. Una persona è stata uccisa e un’altra è rimasta ferita durante i bombardamenti russi di ieri su quartieri residenziali della regione di Kherson.

Nella notte, le truppe russe hanno colpito con l’artiglieria la città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina orientale, dove ci sono stati danneggiamenti a case ed edifici residenziali e alle linee di trasmissione elettrica. Il capo dell’amministrazione militare regionale ha riferito che “sette case unifamiliari, sette condomini ed è stata colpita una linea di trasmissione elettrica” sono state danneggiate.

Infine, si registra un’ulteriore notizia riguardante la situazione in Ucraina: il vice capo del consiglio regionale di Kherson ha reso noto che questa notte la città di Kherson è stata colpita dall’esercito russo e che due persone sono rimaste ferite. La situazione in Ucraina continua a essere molto difficile e il conflitto tra Russia e Ucraina sembra non trovare una soluzione.