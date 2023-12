Stati Uniti e Emirati Arabi stanno sostenendo negoziati “molto seri” tra Israele e Hamas per una nuova tregua, consentendo il rilascio di ostaggi israeliani e l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Gli Stati Uniti ritengono che le trattative siano in corso, mentre il Consiglio di Sicurezza dell’ONU esamina una risoluzione in tal senso, che chiede “pause e corridoi umanitari urgenti ed estesi”. Tuttavia, le prospettive di un accordo immediato sembrano incerte poiché Hamas ha respinto un’offerta israeliana per una tregua di una settimana in cambio del rilascio di ostaggi. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che la guerra continuerà fino a che Hamas non verrà eliminato. Mentre il voto all’ONU è stato rinviato, le tensioni persistono, e la comunità internazionale cerca di mediare un accordo per porre fine al conflitto.