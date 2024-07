Joe Biden ha annunciato il ritiro dalla corsa alla rielezione, ma intende rimanere alla Casa Bianca fino al termine del suo mandato. I repubblicani gli hanno chiesto di lasciare, ma il presidente, seppur in una posizione politicamente debole, vuole continuare a lavorare su diversi fronti. Nei prossimi sei mesi, Biden punta a mediare un accordo tra Israele e Hamas, a garantire armi e risorse all’Ucraina, e a contenere il sostegno della Cina alla Russia.

Il super PAC Future Forward ha ricevuto 150 milioni di dollari in donazioni dai principali sostenitori democratici dopo l’annuncio del ritiro di Biden, come riportato da Politico. Questo afflusso di contributi dà un notevole impulso alla vicepresidente Kamala Harris, che Biden ha indicato come sua successora. Alla fine di giugno, Future Forward disponeva già di 122 milioni di dollari. Harris ha inoltre ottenuto il sostegno di oltre la metà dei delegati necessari per la nomination democratica alla Casa Bianca, con più di 1.000 delegati che hanno dichiarato il loro appoggio all’Associated Press.

L’annuncio di Biden potrebbe rafforzare la sua posizione agli occhi dei leader internazionali, offrendo una prospettiva di continuità con un’amministrazione democratica. Questo cambio di scenario potrebbe ridurre la percezione di una vittoria quasi certa di Donald Trump alle prossime elezioni.

Biden si prepara a un incontro con il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca, dove discuteranno della situazione a Gaza e delle tensioni in Medio Oriente. È previsto anche un intervento di Netanyahu al Congresso, e non si esclude un possibile incontro con Trump durante la visita negli Stati Uniti.

Il presidente ha maturato la decisione del ritiro nella sua residenza in Delaware, in isolamento a causa del Covid-19. Biden ha discusso a lungo con i suoi consiglieri prima di annunciare ufficialmente il suo ritiro, preoccupato anche per le possibilità di vittoria di Harris. La notizia è stata mantenuta segreta fino all’ultimo minuto per evitare fughe di informazioni.

La notizia del ritiro ha sorpreso molti, sia all’interno della Casa Bianca che nei media. Nei prossimi giorni, Biden spiegherà agli americani le ragioni della sua decisione, chiarendo che nessun problema di salute ha influenzato il suo ritiro. Il presidente sottolineerà che ha agito nel miglior interesse del partito e del paese, mettendo fine alla sua lunga carriera politica.