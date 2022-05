La Finlandia e la Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla Nato al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dagli ambasciatori dei due Paesi.

Il segretario ha affermato: “Questo è un momento storico in un momento critico per la nostra sicurezza. Speriamo di concludere rapidamente”. Intanto in Ucraina, ci sono ancora molte persone rimaste ad Azovstal e continuiamo a negoziare per farle uscire da lì, secondo quanto dichiarato alla Bbc dal vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar affermando che l’operazione di salvataggio dell’acciaieria Azovstal sarà conclusa solo quando tutti i difensori di Mariupol saranno stati evacuati nei territori sotto il controllo ucraino. Si sono arresi, ieri, 250 combattenti ucraini barricati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol. Putin afferma che i soldati che hanno difeso l’acciaieria saranno trattati “in linea con le leggi internazionali”. L’Oms, intanto, lancia l’allarme sulla città portuale ucraina, che rischia un’epidemia di colera.