Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha dichiarato che la Gran Bretagna potrebbe riconoscere ufficialmente uno Stato palestinese senza attendere l’esito dei negoziati tra Israele e i palestinesi su una soluzione a due Stati. In un’intervista all’Associated Press, Cameron ha specificato che questo riconoscimento non avverrebbe fintanto che Hamas rimane al potere a Gaza, ma potrebbe verificarsi durante i negoziati in corso tra israeliani e leader palestinesi. L’obiettivo è fornire al popolo palestinese una prospettiva verso uno Stato proprio, considerato essenziale per la pace e la sicurezza a lungo termine nella regione. Mentre la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali sostengono l’idea di una Palestina indipendente accanto a Israele, Cameron suggerisce una possibile mossa senza attendere negoziati che potrebbero protrarsi per anni.