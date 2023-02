Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, durante il question time di ieri al Senato, ha evidenziato come il completamento del raccordo stradale Orte-Civitavecchia sia fondamentale, rispondendo all’interrogazione del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Salvini ha sottolineato che l’Aurelia bis risulta inadeguata alla domanda di traffico sulla tratta.

Il vice premier ha anche ammesso: “Siamo in ritardo di vent’anni ma stiamo correndo” e come, giunto in dicastero, abbia trovato 117 interventi commissariati sulla scrivania “che, posso assicurare – ha riferito- troveranno compimento nei tempi previsti recuperando i vent’anni perduti. Per arrivare all’innesto con la A12 – ha precisato Salvini – si stanno avviando i tavoli di concertazione. Questo è uno dei 117 interventi commissariati che cento giorni fa ho trovato sulla mia scrivania. Arriverà a compimento nei tempi previsti. Invito a tenere le registrazioni di quanto ci siamo detti finora e andremo insieme a inaugurare la conclusione dell’opera”.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha replicato: “Il Raccordo Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni è un’opera particolarmente importante per l’economia dei territori della Tuscia, che scontano gravi ritardi infrastrutturali, nonché per l’area del Viterbese che soffre per la carenza di collegamenti come tutta l’area nord del Lazio. Si tratta di un’arteria essenziale, che una volta ultimata collegherà Civitavecchia a Mestre. Al momento risulta realizzata nella parte centrale tra Cinelli, Viterbo e Terni e parzialmente nelle parti terminali, dal porto di Civitavecchia alla strada statale 1 Aurelia e nel tratto laziale della Terni-Rieti. Allo stesso modo, le aree interne della regione vanno dotate di migliori infrastrutture per collegarle alle zone marittime e all’importante snodo rappresentato dal porto di Civitavecchia. Completare questa infrastruttura e consentirne così il pieno funzionamento, vuol dire anche migliorare i collegamenti con le altre regioni e, dunque, dare impulso al commercio. Apprezziamo le parole del ministro Salvini che ha illustrato lo stato dei lavori annunciando che proprio ieri l’Anas ha pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando per il progetto esecutivo e la realizzazione dell’intervento di adeguamento del primo stralcio per un appalto pari a 285 milioni di euro. La delibera Cipess del 27 dicembre 2022 ha, tra l’altro, reso disponibili circa 355 milioni di euro proprio per la tratta Monte Romano est del tratto intermodale della Orte-Civitavecchia. L’impegno del ministro a completare l’opera entro i tempi previsti – ha concluso Gasparri- anche relativamente al secondo stralcio tra Tarquinia e Civitavecchia dimostra l’attenzione di questo esecutivo per un’infrastruttura che collega il porto di Civitavecchia, strategico per il turismo e non solo, e l’Umbria, una regione meravigliosa che però paga il prezzo di troppe limitazioni nei collegamenti”.