VITERBO – L’associazione Giovani con diabete della provincia di Viterbo compie 30 anni proprio in coincidenza con il centenario della scoperta dell’insulina. Domani mattina sabato 5 dicembre dalle 9 alle 13, alcuni componenti dell’associazione saranno a Piazza del Comune a Viterbo per distribuire l’annullo che celebra i 30 anni dell’associazione e una cartolina filatelica che celebra a sua volta i 100 anni dalla scoperta del farmaco che ha permesso di salvare la vita alle persone affette da diabete. “In 30 anni abbiamo percorso molta strada – ha detto il Presidente dell’associazione Bruno Vincenti – facendo sempre una compagna di prevenzione e informazione su questa patologia”. L’evento di domani mattina è stato organizzato da Federdiabete. “Era il 1921 quando fu scoperta l’insulina – ha ricordato il presidente di Federdiabete Lazio Lina Delle Monache – e da quel momento in poi le persone affette da diabete hanno potuto convivere anche con questa patologia. Stiamo sempre lavorando per cercare di rendere il più normale possibile la vita delle persone con diabete”.